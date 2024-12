Не е слаба, а е премногу секси – Ријана „ги распамети“ фановите со новото видео во долна облека

0 SHARES Сподели Твитни

Ријана полуде многумина во новиот комплет долна облека Savage x Fenty.Светската музичка ѕвезда Ријана полуде многумина во новиот комплет долна облека „Savage x Fenty“.„Нејзиното тело е беспрекорно“.Брендот Savage x Fenty на Ријана ја претстави новата колекција Lavish Lace, а сега на Инстаграм објави и видео со кое ги воодушеви своите фанови. View this post on Instagram A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)Пејачката во видеото ги покажа своите облини во комплет долна облека од жолта тантела од колекцијата Lavish Lace, и покажа како сето тоа изгледало зад камерите.– Добра вечер, само за да ги благословиме вашите доводи со Bad Gal BTS – гласи описот на објавата на брендот Savage X Fenty.

