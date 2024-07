Николина Пишек покажа завидна фигура во бикини, уживајќи на одмор во близина на Дубровник

0 SHARES Сподели Твитни

Водителката Николина Пишек деновиве одмара во Затон кај Дубровник каде ужива во летните шарм.Пишек позираше во бели бикини за капење, свртена со грб за да ужива во прекрасната глетка и да ги сподели мислите кои и се вртат низ главата. View this post on Instagram A post shared by Nikolina Pisek (@nikolina_pisek)“Базенот со најдобар поглед на дубровнички Затон. А погледот е полн со убавина како мојата душа. Има моменти во животот кога ти треба падобран, падобран направен од добри луѓе околу тебе. И оваа глетка е метафора Зашто, без нив, овој простор во кој се наоѓам беше бездна, со нив се претвора во магичен пејзаж.Потоа погледна назад кон непознатите луѓе кои и помогнаа неодамна и им се заблагодари. View this post on Instagram A post shared by Nikolina Pisek (@nikolina_pisek)„И затоа сакам да им се заблагодарам на сите на мојот пат, најмногу на луѓето кои до неодамна не ги познавав, кои без размислување плетеа падобранска свила над мојата глава и ми дозволија да слетам тивко. Никогаш нема да го заборавам тоа. Ако има можност, ќе го сторам истото за возврат, се надевам дека нема да има потреба од тоа, но само да знаете“, додаде таа.

