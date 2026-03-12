Николоски од Вашингтон: Инвестициите на коридорите во Македонија го комбинираат бизнисот и безбедноста

0 SHARES Сподели Твитни

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски во своето обраќање на глобалниот форум „Trasforming Transportation 2026“ што се одржува во Вашингтон во организација на Светска банка, го потенцира значењето на коридорите и инвестициите што се реализираат.

Како што објави Николоски на неговиот Фејсбук профил, на економскиот форум во Вашингтон во своето обраќање ја потенцирал важноста на геостратешката позиција на Македонија каде што се вкрстуваат двата пан-европски коридора.

Инвестициите на коридорите во Македонија го комбинираат бизнисот и безбедноста. Праќаме позитивни сигнали за инвеститорите, напиша вицепремиерот Николоски и објави видео од обраќањето на глобалниот форум.

Фото: Министерство за транспорт

