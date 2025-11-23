Ниска излезност на претседателските избори во Република Српска – СНСД: Каран води

Гласачките места во Република Српска, каде што граѓаните избрираа нов претседател на предвремени избори беа затворени во 19 часот.

Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина (ЦИК) објави дека вечерва во 23 часот ќе ги објави првите неофицијални резултати од изборите.

Според првичните информации од владејачката Алијанса на независни социјалдемократи (СНСД), врз основа на 14,65 проценти од преброените гласови, нејзиниот кандидат Синиша Каран има 20.244 гласови, а Бранко Блануша од опозициската Српска демократска партија (СДС) има 17.246.

Останатите четири кандидати имаат мал број гласови.

Функционерката на СДС, Александра Пандуревиќ, изјави дека во Бијелина, врз основа на обработени 17 гласачки места, нивниот кандидат Блануша води.

Забележителен пад на излезноста на гласачите во сите делови на РС, а според најновите податоци на ЦИК, до 15 часот гласале 322.239 гласачи, или 26 проценти од 1.264.364 лица со право на глас.

Коалицијата „Под лупом“, невладина организација чии активисти го следеа изборниот процес, пријави разни неправилности на гласачките места во текот на денот.

Лидерот на СНСД, Милорад Додик, по гласањето во Лакташи изјави дека предвремените избори за претседател на РС се организирани од „босанските муслимани и (високиот претставник) Кристијан Шмит за да ја победат Република Српска, но дека изборите се можност народот да ги победи“.

Додик ги повика луѓето од Република Српска да „останат смирени и стабилни“, нагласувајќи дека „РС е над сè“, дека ќе продолжи да се развива врз основа на демократското право на народот да гласа и да биде суверен во ова, објавија медиумите во Бања Лука.

Српската членка на Претседателството на БиХ и потпретседателка на СНСД, Жељка Цвијановиќ, изјави дека кандидатот избран за претседател треба да ја промовира стабилноста на Република Српска и да продолжи со институционалното зајакнување.

Централната изборна комисија на БиХ ги распиша предвремените избори за претседател на РС откако му го одзеде мандатот на тогашниот претседател на тој ентитет на БиХ, Милорад Додик, врз основа на конечна пресуда на Судот на БиХ со која го осуди на една година затвор и шестгодишна забрана за вршење јавни функции.