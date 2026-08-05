Нова медицинска бомба: Научниците откриваат дека Вијаграта може да го спречи ширењето на ракот

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Вијаграта е развиена како лек за лекување на висок крвен притисок (хипертензија) и болка во градите поради намален проток на крв во срцето, но во последните три децении стана најпозната терапија за еректилна дисфункција, а можеби и добива нова улога.

Во студија објавена во Cancer Research, научниците од лабораторијата на проф. Ајелет Ерец од Институтот за наука Вајцман откриле дека силденафилот, активната состојка во Виагра , може да ги ограничи метастазите на ракот преку новооткриен биолошки механизам.

Истражувачите предводени од д-р Џарден Ариава од лабораторијата на проф. Ерек покажаа дека силденафилот ја ограничува способноста на клетките на ракот да го користат холестеролот, кој е клучна компонента на клеточните мембрани. Холестеролот е особено важен за клетките на ракот кои се обидуваат да се одвојат од примарниот тумор, да мигрираат низ телото и да ги нападнат далечните органи. Кога нивниот пристап до холестерол е нарушен, овие клетки имаат помала веројатност да формираат метастази.

Силденафилот го нарушува овој биолошки механизам со блокирање на ензим наречен фосфодиестераза тип 5 или PDE5, со што се зголемува нивото на сигнална молекула позната како cGMP. Зголемените нивоа на cGMP ги прошируваат крвните садови, зголемувајќи го протокот на крв во пенисот – ефект што ја прави Виаграта успешен лек за еректилна дисфункција.

Сепак, тимот на професорот Ерец открил дека cGMP се врзува и за протеин одговорен за транспорт на холестерол во клетките. Како резултат на тоа, помалку холестерол е достапен за потребите на клетката, а се покажува дека клетките на ракот се особено чувствителни на ова намалување на резервите на холестерол.

Комбинацијата со статини е ефикасна.

Истражувачите исто така откриле дека комбинирањето на лекови од семејството Виагра со статини – друга широко користена класа на лекови кои го намалуваат производството на холестерол во телото – може да биде уште поефикасно во ограничувањето на метастазите. Оваа комбинација не само што би го ограничила пристапот на клетките на ракот до постоечкиот холестерол, туку и би ги спречила да произведуваат нов холестерол, потенцијално засилувајќи го антиметастатскиот ефект.

Истражувачкиот тим, во кој учествуваа научници од лабораторијата на проф. Еитан Рупина од Националниот институт за рак на САД, истражувачи од одделот за иновации во здравствените услуги „Клалит“, предводени од проф. Шаим Бен-Шахар, како и лекари и научници од Медицинскиот центар „Рабин“, ги базираше своите наоди на глувчешки модели на рак, клеточни култури на човечки пациенти и податоци собрани во текот на 20 години од околу 5 милиони членови на службата „Клалит“.

Во согласност со наодите кај глувци и човечки клеточни култури, статистичката анализа на базата на податоци Clalit покажа значително подобрено преживување кај пациенти со рак кои земале силденафил, особено кога бил комбиниран со статини.

„Откривме нов биолошки пат кој поврзува добро позната сигнална молекула со регулацијата на холестеролот во клетките и покажавме како оваа патека може да се користи за да се меша во способноста на клетките на ракот да формираат метастази“, рече професорот Ерец, кој, покрај тоа што е виш истражувач и декан на Медицинскиот факултет „Миријам и Арон Гутвирт“ во Вајцман, е и лекар практичар, и додаде:

„Покрај нивното терапевтско ветување, нашите наоди истакнуваат дека биологијата на ракот е обликувана не само од мутациите во туморите, туку и од метаболичката состојба на пациентот и лековите што веќе ги зема за други состојби. Нашата студија ја истакнува важноста на лекувањето на целиот пациент, а не само на ракот, при прилагодувањето на најефикасната терапија“, додаде таа.

Се проценува дека 90 милиони мажи ширум светот земале Вијагра откако била одобрена за медицинска употреба во 1998 година. Повеќе од 200 милиони луѓе ширум светот моментално земаат статини.

The post Нова медицинска бомба: Научниците откриваат дека Вијаграта може да го спречи ширењето на ракот appeared first on Во Центар.

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