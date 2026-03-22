НОВ СЛУЧАЈ НА СЕМЈЕНО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА: Маж ја фрлил сопругата по скали

Семејното насилство во Македонија повторно излезе на површина: Маж ја фрлил сопругата по скали

На 21.03.2026 година во 15:00 часот во СВР Скопје, 48-годишна жена од Скопје пријавила дека на 23.02.2026 година околу 11:30 часот во семејната куќа во Скопје била физички нападната од својот сопруг В.З. (51).

При нападот, сопругот ја фрлил по скалите од вториот кон првиот кат на куќата.

Жената добила медицинска помош во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

Известен е јавен обвинител и преземени се мерки за расчистување на случајот, по што ќе следува соодветна пријава.