0 SHARES Сподели Твитни

Основното јавно обвинителство Гевгелија бара притвор за лице осомничено за убиство.Според соопштението на Обвинителството, инцидентот се случил на 1 ноември.

„Осомничениот, попладнето на 1 ноември, во близина на бар во селото Сретеново, општина Дојран, намерно одзел живот на едно лице.

„Жртвата, Никола Тимев, претходно му бил пријател, со кого пиеле заедно седејќи на скали. Во еден момент, меѓу нив избувнала вербална расправија, која прераснала во физички конфликт. Според истрагата, осомничениот прво го удрил жртвата со раце и нозе, а потоа и со метална шипка, предизвикувајќи му над десет скршеници на рацете, стапалата и черепот.“

„Тепањата траеле околу половина час, при што жртвата не можела да се одбрани и се здобила со сериозни повреди и обилно крварење. Осомничениот ја оставил жртвата на скалите и си заминал. Жртвата била забележана од минувачи, кои повикале брза помош, и била пренесена во Медицинскиот центар Гевгелија, но починала како последица на повредите“, велат од Обвинителството.

The post Обвинителството бара притвор за лице осомничено за убиство на свој пријател appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: