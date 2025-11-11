Оваа Русинка ги заведе најголемите умови во светот: Ја посвои ќерката на љубовницата на својот сопруг, Ниче сакаше да се самоубие поради неа, а Фројд ѝ остана должен до крајот (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Лу Андреас Саломе, руска психоаналитичарка и филозофка, е секако една од најинтересните фигури од втората половина на деветнаесеттиот и првите децении на дваесеттиот век. За нејзината убавина се зборувало многу, но мажите отсекогаш биле многу повеќе заинтересирани за нејзиниот остар ум. Затоа не е изненадувачки што Фридрих Ниче , Зигмунд Фројд и поетот Рајнер Марија Рилке не можеле да одолеат на нејзиниот шарм .

Поради неа, Ниче неколку пати се обидел да се самоубие , Фројд никогаш не се разделил од неа, а Рилке станал познат по неговата бурна афера со Саломе.

Низ сите овие врски, Салома останала своја, а нејзините биографи тврдат дека таа никогаш не се приврзала кон ниту еден од своите љубовници.

Таа имала 21 година кога го запознала Ниче, кој тогаш имал 38 години, и бил целосно опседнат со неа. Пол Ре го делел истиот ентузијазам, но Лу никогаш не отишол подалеку од платонската љубов со ниту еден од нив.

Лу поминала три недели со Ниче во чиста филозофија, а Елизабет Ниче, сестрата на познатиот филозоф, била таа што го оддалечила својот брат од „опасниот“ Лу. Ниче никогаш не ѝ простил за ова. Очаен затоа што Салома го напуштила, тој почнал да го пишува познатото дело „Така зборуваше Заратустра“.

Саломе била мажена само еднаш, за Фридрих Карл Андреас, кој исто така се заканил дека ќе си го одземе животот ако го остави. Сепак, таа се согласила на бракот под услов да немаат интимни односи.

Таа дури и му нашла љубовница на својот сопруг, кој починал во 1905 година откако ја родила нивната ќерка Мари. Тогаш Саломе решила да ја посвои девојката.

Некое време подоцна, Лу донесе нов штитеник во куќата – 22-годишниот Рајнер Марија Рилке, плашливо момче кое во тоа време штотуку ги правело своите први чекори во поезијата. Токму Лу му ја открил на Рилке својата татковина, каде што пристигнале на преминот од 19-ти до 20-ти век. Благодарение на жената што ја сакал, поетот безнадежно се заљубил во Русија и рускиот народ, пишува journal-psychoanalysis.eu.

Но, ниту оваа врска не траеше, Рилке стана славен, но ја изгуби Салома.

Нејзината желба да има свое дете не беше исполнета. Саломе го изгуби своето бебе за време на врската со нејзиниот долгогодишен љубовник и личен лекар, Фридрих Пинелс. После тоа, таа падна во тешка депресија, но Пинелс никогаш не дозна што се случило.

Лу се сврте кон својата посвоена ќерка и Ана, најмладата ќерка на нејзиниот учител, Зигмунд Фројд , од кого беше неразделна, и им ја даде целата своја љубов сè до нејзината смрт во февруари 1937 година.

The post Оваа Русинка ги заведе најголемите умови во светот: Ја посвои ќерката на љубовницата на својот сопруг, Ниче сакаше да се самоубие поради неа, а Фројд ѝ остана должен до крајот (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: