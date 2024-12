Оваа тажна животна приказна ќе ве разнежни до солзи! – 39 години беше дел од хорот на Асад, сите мислеа дека е мртов: ,,Тука е брат ми!” (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Пред речиси 40 години, сириските војници го уапсија 18-годишниот студент Али Хасан ал Али на контролен пункт во северен Либан. Тоа се случило во 1986 година, а неговиот помлад брат Моанмар Али не го видел оттогаш, цели 38 години, до падот на режимот на Асад.Во следните три децении, Моанмар посетувал различни затвори во Сирија, каде што добивал контрадикторни информации за тоа каде се наоѓа неговиот брат.– Нема места во Сирија што не сме ги посетиле. Отидовме низ целата земја прашувајќи што се случи со него. Еден ден би признале дека го држат во затвор, а другиот ден би негирале – рече тој.Последната информација која Моанмар ја добил за неговиот брат е дека тој бил во воената служба за безбедност во Дамаск под обвинение за политичко малтретирање. Но, тогаш започна сириската револуција, а подоцна и граѓанската војна, а Моанмар повеќе не добиваше никакви вести за неговиот брат.Фотографија на измачуван човекСè се смени во четвртокот навечер, кога заѕвони телефонот на Моанмар. Пријателите и членовите на семејството почнаа да му ја испраќаат истата фотографија од измачуван маж во доцните 50-ти години како збунет стои пред затворот во Хама, северна Сирија.

Syria 🇸🇾 Bashar Al-Assads regime arrested a university student Ali Hassan in 1986 at the age of 18, today he was released after nearly 40 years. pic.twitter.com/KVTV8dflrw— Jetro Abdel-Wahhab (@HaqqExposed4All) December 8, 2024

– Рекоа дека ги потсетил на мене. Им реков: ‘Тоа е мојот брат!’ Тоа чувство… не може да се опише. Замислете ако не видите некого 39 години, а потоа одеднаш ви ја испрати неговата слика, како би се чувствувале? праша Моанмар.Неговиот брат, кој влегол во затвор како 18-годишник, сега има 57 години. Веќе навлегува во старост.-Кога ќе се врати дома, ќе имаме голема прослава. Но, додека не го помирисам, додека не можам да кажам „Тука е, брат ми“, ништо не е важно – рече Моанмар.Според Арапите на социјалните мрежи, Али не знаел за смртта на Садам Хусеин, ниту за смртта на Хафез ал Асад, таткото на соборениот Башар ал Асад. Кога излегол од затвор, каде што бил поради кршење на статуата на Хафез ал Асад, мислел дека го ослободиле силите на Садам.Илјадници затворениМоанмар е брат на еден од илјадниците затвореници ослободени од сириските државни затвори во Алепо и Хама откако исламистичките бунтовници предводени од Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС) го зазедоа градот. Во текот на изминатата недела, офанзивата на ХТС ги порази силите на сириската армија во северна Сирија во ненадејна офанзива.

🔴The secret door of the Red Prison in #Saydnaya, three floors underground, was opened and more than 30,000 prisoners were taken out on the first floor alone. There are still thousands of people on the floors, and work is underway to open the second floor.#Syria pic.twitter.com/iFnResjPFg— Ülküm Gözde Gündoğdu (@Ulkumgozde) December 8, 2024

Една од првите акции на бунтовниците беше ослободувањето на затворениците од режимските затвори. Видеата покажаа зашеметени луѓе како излегуваат од затворот, додека радосната толпа ги пречекуваше.Сириските затвори, во кои до оваа недела беа затворени околу 136.000 луѓе, се симболи на владината репресија што на Сирија и’ го донесе името „царство на тишината“. Илјадници демонстранти беа уапсени за време на револуцијата бидејќи зборуваа против режимот на Асад.Брутални методи на тортураПротечените документи покажаа дека сирискиот безбедносен апарат ги гледа затворите како клучен начин за потиснување на несогласувањето и запирање на моментумот на мирните протести. Огромната мрежа на центри за притвор и затвори станаа озлогласени по нивните брутални методи на тортура. – За многумина од оние кои претходно беа насилно исчезнати, откривме дека се убиени. Значителен број од нив се убиени со тортура – изјави Фадел Абдулгани, основач на Сириската мрежа за човекови права, кој по потекло е од Хама.Абдулгани рече дека иако ослободувањето на политичките затвореници треба да се слави, непропорционалното масовно ослободување на затворениците може да носи големи ризици.Ненадејното ослободување на илјадници затвореници создаде нова надеж за семејствата кои со години не слушнале ништо за судбината на своите најблиски. Матни снимки од ослободените затвореници циркулираа до VoIP групите низ Сирија и соседните земји, додека членовите на семејството се обидуваа да видат дали меѓу ослободените има и нивните најблиски.

