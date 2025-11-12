Ова е најчестата навика што уништува многу романтични врски

0 SHARES Сподели Твитни

Во многу врски, партнерите сакаат рамнотежа, а експертите истакнуваат дека стремежот кон целосна еднаквост лесно може да се претвори во суптилно следење на тоа кој што направил и колку дал во врската.

Психологот Марк Траверс издвои два начина на кои водењето евиденција уништува многу модерни врски.

Како што тврди тој, задоволството од врската се намалува кога едниот партнер почнува да обрнува поголемо внимание на рамнотежата помеѓу давањето и примањето.

„Овој ефект не беше привремен; дури и две години подоцна, паровите кои „водеа евиденција“ за придонесите покажаа пониски нивоа на задоволство. Водењето евиденција за тоа кој направил повеќе за врската со текот на времето ја оштетува врската и создава чувство на напнатост и исцрпеност“, рече тој.

Траверс истакнува дека повеќето парови спонтано престануваат да ги бројат меѓусебните заслуги со текот на времето.

„Како што врските созреваат, партнерите сè повеќе сфаќаат дека љубовта станува поедноставна и поисполнета кога престануваат да очекуваат надомест за секое свое дејствие. Со текот на годините, потребата постојано да се докажува кој дава повеќе се намалува, а подготвеноста за искрена грижа се зголемува“, рече тој.

Тој тврди дека луѓето кои се држат до навиката да водат евиденција долго време, честопати стануваат сè понезадоволни. Таквиот пристап неизбежно води до замор и негодување бидејќи ја претвора врската во постојана споредба и натпревар.

„Кога таа динамика не се менува, со текот на времето, спонтаноста и топлината се губат, што е токму она што ја прави врската блиска и природна“, тврди Траверс.

