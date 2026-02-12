0 SHARES Сподели Твитни

Тој не сакаше да се откаже од шлемот и поради тоа остана без акредитација за ZOI во Минан и Кортина.

Меѓународниот олимписки комитет (МОК) го исклучи претставникот на Украина Владислав Гераскевич од Зимските олимписки игри во Милано и Кортина, бидејќи одби да ги почитува упатствата за изразување на ставовите на спортистите.

Украинецот, кој се натпреварува во скелетон, сакал да го привлече вниманието на јавноста кон настаните во неговата земја носејќи кацига со фотографии од спортисти убиени за време на војната меѓу Русија и Украина.

Иако МОК го предупреди дека тоа е забрането , Украинецот не сакаше да се откаже од својата намера, па Меѓународниот олимписки комитет беше принуден да го дисквалификува.

„Шлем на сеќавањето“

Владислав верувал дека спортистите кои загинале во војната „заслужуваат да бидат на патеката“.

„Верувам дека имаме целосно право да ја носиме оваа кацига на натпреварот бидејќи е целосно во согласност со правилата. Мислам дека МОК нема доволно црни ленти за да им оддаде почит на сите спортисти“, коментираше Украинецот за предлогот на „МОК“ да се носи црна кацига на раката наместо кацигата за време на трката.

На спорниот шлем има слики од загинатите спортисти, меѓу кои и кревачот на тегови Алина Перехудова, боксерот Павло Ишченко, хокеарот Олексеј Логинов, стрелецот Олексеј Хабаров, танчерката Дарија Курдел, спортистот Иван Кононенко и нуркачот Микита Козубенко.

„Некои од нив ми беа пријатели“, кратко рече Гераскевич.

The post ОВА Е СПОРНАТА КАЦИГА ЗА КОЈА ЦЕЛИОТ СВЕТ БРУИ! Поради сликите од убиените спортисти, Владислав беше исклучен од Олимписките игри! (ФОТО) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: