Ова се бројките на вработени во јавна администрација по етничка припадност!

Од вкупниот број на вработени во јавниот сектор кои се опфатени во најновиот Регистер за 2024 та година, 72,59% се етнички Македонци, 21,39% етнички Албанци, 2,07% се Турци а останатите заедници се застапени со помалку од 2 %, пишува Порталб. Во Регистарот на вработени во Јавниот сектор за 2024 та се нотира и укинувањето на “Балансерот” од страна на Уставен суд.

“Почнувајќи од 2015 година, секоја институција во јавниот сектор изготвува годишен план за вработување и согласно истиот спроведува постапки за вработување. Распределбата на планираните нови вработувања, согласно соодветната и правична застапеност, се врши електронски преку веб алатката достапна на веб локацијата http://balancer.mioa.gov.mk/. Користењето на гореспомената алатка е укинато со одлуката на Уставен суд на Република Северна Македонија У.Бр 90/2024 од 09.10.2024 година” – се наведува во извештајот.

Во Јавниот сектор во 2024 та работеле 127.322 лица а со извештајот се опфатени 108.670 вработени.

Етничка структура 2024

Македонци 78 884 72,59%

Албанци 23.248 21,39%

Турци 2.248 2,07%

Роми 1.281 1,18%

Срби 1.086 1,00%

Извор : Регистер за јавен сектор

Што покажуваат податоците за етничката структура на вработените?

Анализата на вработените според видови на институции покажува дека етничките Албанци се најмалку застапни во институциите : Претседател на РСМ со 11,86%, Служба во Владата со 12,14% и во Влада на РСМ со застапеност од 15,01%. На ниво на сите општини застапеноста на етничките Албанци изнесува 20,51%, во министерствата е 25,47% а највисока застапеност со удел 60% има во Самостојните стручни органи. Во институциите од правосудството, во Јавното обвинителство 80,56% се Македонци додека 15,93% се Албанци, во Уставниот суд соодносот на застапеност е 74.58%, односно 15.25% додека во Судовите застапеноста на етничките Албанци е 17.03% додека на етничките Македонци е 78.68%.

Етничка структура

Македонци Албанци

Јавно Обвинителство 80,56% 15,93%

Уставен суд 74,58% 15,25%

Судови 78,68% 17,03%

Извор : Регистер за јавен сектор

Најновите податоци од Регистарот на вработени во јавниот сектор покажуваат различна распределба и концентрација на вработените по етнички клуч на ниво на министерства. Највисок процент на застапеност од 54,10% на етничките Албанци има во Министерството за односи меѓу заедниците, во кое пак 34,02% се Македонци, 3,28% се Турци, по 2,87% од вработените се Роми и Срби додека 1,23% се Бошњаци а 0,41% се Власи.

Над 30% застапеност на граѓаните од Албанската заедница има во Министерството за економија 42,37%, Министерството за здравство 37.39%, Министерството за образование 34.58%, Министерство за правда 37.99%, во Министерство за јавна администрација застапеноста изнесува 33.33%, во Министерство за локална самоуправа 35.29%, во Министерство за животна средина 37.69% и во Министерство за европски прашања 31.00%.

Од друга страна најниски проценти на застапеност на етничките Албанци има во Министерство за спорт 12.50%, Министерство за одбрана 13.74%, Министерство за дигитална трансформација 16.34%, Министерство за земјоделство 19.45% и во Министерство за транспорт каде од вкупниот број на вработени, 19.47% се етнички Албанци.

Новите податоци покажуваат дека најголем број на вработени од Турската заедница има во Министерство за економија, во Министерство за јавна администрација и во Министерството за европски прашања. Најголема процентуална застапеност пак на Ромите, над 2%, има во неколку ресори како Министерство за европски прашања, Министерство за дигитална трансформација, Министерство за правда, Министерство за социјална политика а највисок удел од 6,25% на застапеност на Ромите има во Министерството за спорт.

Во следното тематско продолжение на “Анализа” – вработени во Јавен сектор според етничка припадност и образованието во државните институции и агенциите.