Ограбен музеј во Дамаск: Крадци украле антички статуи и непроценливи предмети

Крадци украле неколку антички статуи кои датираат од римската ера од Националниот музеј во Дамаск, чија вредност е непроценлива.
Националниот музеј во Дамаск беше накратко затворен за посетители по грабежот.
Музејот повторно беше отворен во јануари, кога земјата се опоравуваше од 14-годишната граѓанска војна и падот на 54-годишното владеење на семејството Асад минатата година.
Најголемиот музеј во земјата чува непроценливи антиквитети. Откако започна граѓанската војна во март 2011 година, безбедноста беше засилена со метални порти и камери за надзор, а властите преместија стотици артефакти во Дамаск од целата земја.
Службеник од Генералниот директорат за антиквитети и музеи на Сирија изјави за Асошиејтед прес дека се украдени шест мермерни статуи и дека е во тек истрага. Исто така, се испрашуваат и стражарите.
Шефот на полицијата во Дамаск, Осама Аткех, подоцна за државната новинска агенција САНА изјави дека од музејот се украдени неколку статуи и ретки колекционерски предмети.
