Од ноќеска започнува изборната кампања за локалните избори

Со полноќ започна 20-дневната кампања за Локалните избори 2025, кои ќе се одржат на 19 октомври, додека вториот круг е закажан за 2 ноември.

Ова ќе бидат осмите локални избори од независноста на државата и четврти на кои граѓаните ќе избираат градоначалници и советнички листи во 80 општини и во Градот Скопје. На изборите ќе учествуваат 309 кандидати за градоначалници и 576 советнички листи со вкупно 10.490 кандидати.

Државната изборна комисија на седница минатиот петок го заклучи Избирачкиот список, во кој се запишани 1.832.415 избирачи. Претседателот на ДИК, Борис Кондарко, соопшти дека право на глас имаат и 112.000 граѓани кои се на привремена работа или престој во странство, 2.162 лица кои издржуваат казна затвор или се во притвор, како и 450 избирачи сместени во домови за стари лица.

Увидот во Избирачкиот список траеше 20 дена, во кои граѓаните можеа да ги проверат своите податоци и да поднесат барања за корекции.

Во државата ќе бидат отворени 3.480 избирачки места, а на 132 од нив, каде што има запишано помалку од десет гласачи, изборите ќе се одржат на најблиското избирачко место.

Буџетот за спроведување на изборите изнесува 9,76 милиони евра, од кои најголемиот дел се средства за медиумско покривање и платено политичко рекламирање. Дополнително, предвидени се трошоци за надоместоци на членовите на избирачките одбори, како и за транспорт и дистрибуција на изборниот материјал, што е обврска на општините.

Според Изборниот законик, локалните избори се одржуваат на секои четири години во втората половина на октомври. Локалната самоуправа е организирана во 80 општини и Градот Скопје како посебна единица со поделени надлежности меѓу градот и 10-те скопски општини. Изборите ги распишува претседателот на Собранието со акт објавен во „Службен весник“.

Досега локални избори во Македонија се одржале во 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 и 2021 година.