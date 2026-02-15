Од 1 јули ЕУ воведува фиксна царина од најмалку 3 евра за малите онлајн пратки

Советот на Европската Унија формално даде конечно „зелено светло“ за воведување нови царински давачки за стоки што влегуваат во ЕУ во форма на мали пакети, кои главно доаѓаат од Кина.

Овој потег предвидува воведување на такса од најмалку 3 евра по пакет. Целта е да се потисне феноменот на бесцарински увоз на вакви пакети, што создава нелојална конкуренција за продавачите во рамките на Унијата.

Се забележува дека дури 91 процент од 4,6 милијарди вакви пакети што влегле во ЕУ во 2024 година потекнуваат од Кина.

Одлуката го укинува ослободувањето од царина што се однесува на пакети во вредност помала од 150 евра. Временската царинска рамка предвидува преоден период од 1 јули 2026 година – 1 јули 2028 година. Со ова се воведува привремена фиксна царинска давачка од 3 евра за стоки со вредност помала од 150 евра.

По 2028 година стапува постојан систем: привремената давачка ќе биде заменета со редовни царински стапки штом новиот Центар за царински податоци на ЕУ – паневропска платформа за онлајн царинење што се очекува во 2028 година – ќе стане целосно оперативен.

Сепак, можеби најважната промена за потрошувачите е скриена во „ситните букви“ на договорот.

Привремена фиксна давачка од 3 евра нема да се наплаќа по пакет како целина, туку за секоја различна категорија стоки (врз основа на бројот на царинската тарифа) содржана во секој поединечен пакет.

Што значи ова во пракса? Ако во пакетот има 1 свилена блуза (Категорија 1) и 2 волнени блузи (Категорија 2), тој содржи два различни вида стока (според царинските ознаки). Соодветно на тоа, ќе треба да се плати царина:

• 3 евра за свилена блуза,

• 3 евра за волнени блузи.

Доколку пакетот содржел три различни категории стока, царинската давачка би била 9 евра, и така натаму.

Оваа мерка се однесува на мали пакети испратени директно до потрошувачите во ЕУ и се очекува да има позитивно влијание и врз буџетот на ЕУ и врз националните јавни финансии на земјите-членки, пренесува Еуроњуз.