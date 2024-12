Откриено е со што се занимавал терористот! Објавени детали властите потврдија: „Имаше виза за престој, дејствуваше сам“ (ФОТО, ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Маж (50), по потекло од Саудиска Арабија, синоќа беше уапсен под сомнение дека го предизвикал терористичкиот напад во германскиот град Магдебург, во кој, според досегашните официјални информации, уби две лица, а повреди повеќе од 60. Како што пренесуваат локалните медиуми, а како што изјавил Рајнер Хазелоф, премиерот на сојузната покраина Саксонија-Анхалт, тој дејствувал сам и не бил дел од заговорот. Тој откри дека во Германија е од 2006 година, и дека работел како лекар, специјалист по психотерапија. Според официјални лица, човекот бил сам насилник и не им бил познат на властите како исламист. Државната министерка за внатрешни работи Тамара Чисанг изјави дека има дозвола за постојан престој.

The suspect in the Magdeburg Christmas market attack has been named as psychiatrist Taleb A., a specialist in psychiatry and psychotherapy, born in Hofuf, Saudi Arabia.Investigations into his motives are ongoing.#Magdeburg #Germany pic.twitter.com/fgsneE1f4L— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 20, 2024

На социјалните мрежи се шпекулира дека напаѓачот е активист и дека водел веб-страница за баратели на азил каде ги советувал своите сонародници да не бараат азил во Германија. Според информациите на полициските службеници, напаѓачот го возел својот автомобил „најмалку 400 метри“ низ божиќниот пазар, каде налетал на група луѓе, предизвикувајќи хаос и паника меѓу присутните.

🇩🇪⚠️ Auto rast in Weihnachtsmarkt !Das Bild soll laut unbestätigten Berichten einen der Täter zeigen – angeblich ein Syrer.Bisher wohl 11 Tote und noch mehr Verletzte🙈🙈🙈🙈🙈 pic.twitter.com/1oAiGBQY5b— Seuchenfreund (@DR8516826984211) December 20, 2024

ВОЗНЕМИРУВАЧКИ ВИДЕА

Direkte Aufnahme von der Tat, ich bin unfassbar bestürzt. Warum ist das in Deutschland möglich⁉️ Magdeburg, Weihnachtsmarkt pic.twitter.com/7CEQhH2GCS— Michael (@Michael27184036) December 20, 2024

Магдебург, град западно од Берлин, е главен град на Саксонија-Анхалт и има население од околу 240.000 жители.



Пронајдете не на следниве мрежи: