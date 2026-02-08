Параглајдер со седиште бил подготвен од затвореник за да „одлета“ од Идризово

Параглајдер со седиште, подготвен за склопување и бегство, е пронајден во затворот Идризово, потврди директорот Зоран Јовановски во поткастот „Претрес“. Според него, планот за бегство бил откриен откако лицата кои го подготвувале биле издадени од нивен цимер-затвореник. објави Скопје1.мк

Јовановски изјави дека параглајдерот бил сместен во торба и бил пронајден при реновирање на кровот. По отворањето на торбата, биле откриени деловите од леталото, а дополнително биле најдени седиште и гумени рачки за управување.