Партнерката на Роналдо го смени личниот опис: Кој е ова? 

Џорџина Родригез драстично го промени својот личен опис – но зошто?Партнерот на Кристијано Роналдо често на мрежите објавува фотографии – и од деловното и од приватното опкружување. Сега таа ја искористи можноста на своите многубројни следбеници на Инстаграм да им го претстави продолжението на проектот на кој работи подолго време.Станува збор за серијата на Нефликс „Јас сум Џорџина“, која го следи секојдневието на Џорџина Родригез. Партнерот на најпознатиот фудбалер сега сподели промотивни фотографии од серијата, односно нејзиното продолжение.Како што можете да видите, таа позираше во златен фустан со длабоко деколте, но вниманието на нејзините следбеници сепак го привлекуваше нејзината долга руса коса.Судејќи по коментарите, фановите едвај ја препознаа убавата сопруга на Кристијано Роналдо, а некои оваа драстична трансформација ја споредија со изгледот на поп пејачката Бијонсе.„Леле личиш на Бијонсе“, „Кој е овој?“, „Ти одговара“, се само дел од коментарите… View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

