ПАСТА АЛФРЕДО СО ПИЛЕШКО КОЈА ГИ БУДИ СИТЕ ЧУВСТВА: Исто како онаа од италијанскиот ресторан

Ви треба:

300 г таљатели300 г пилешко филе200 мл павлака за готвење100 г рендан пармезан50 г путер2 чешниња луксол по вкусбибер по вкуссушен магдонос за посипување (по желба)

Подготовка:

Сварете ги тестенините. Растопете го путерот во голем тав на средна температура. Додадете го ситно сечканиот лук во тавот и пржете неколку минути. Додадете ги исечените пилешки филети во тавот. Пржете околу 5-7 минути додека не се сварат и не добијат златно-кафеава боја. Додадете ја павлаката за готвење во тавот. Измешајте ги сите состојки заедно. Додадете го ренданиот пармезан во тавот. Продолжете да мешате додека пармезанот не се растопи и сосот не стане кремаст. Зачинете го сосот со сол и црн пипер по вкус. Додадете ги таљателите и добро промешајте.

