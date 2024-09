Пејачката се надмина со трансформациите: Анета Љумаковска е вистински моден камелеон

0 SHARES Сподели Твитни

Фолк пејачката Анета Љумаковска екс „Молика“ е вистински моден камелеон. Нејзиниот стил доживеа огромна трансформација откако почна соло кариера, музички, а и во животот.Нејзиниот стилски израз е доста поразличен од порано и навистина е инспирација за елегантен и женствен, но и за смел моден израз. View this post on Instagram A post shared by Aneta Ljumakovska Official (@anetaljumakovska2701)Анета не се плаши во својата петта животна деценија да менува и да експериментира, да носи тесни парчиња, светли комбинации и нови тренди фризури.Неодамна таа беше ангажирана на свадба да ги развесели со својот вокал младите, а и гостите на една каде му пркосеше на свадбениот бон-тон и облече бел комплет.Косата еднаш руса, еднаш кафена, права или кадрава, Ането е вистинска битолчанка која редовно сака да биде забележана и впечатлива. View this post on Instagram A post shared by Aneta & DACAPO Band /Дакапо Бенд (@dacapobend)Инаку, периодов ја гледаме со неколку различни музички состави кои настапуваат по свадби, а таа им е импресивното вокално засилување кое гордо го потенцираат.

