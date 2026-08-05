Пожарот во кавадаречко изгаснат по три дена борба со огнената стихија

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По три дена, пожарот во кавадаречкото село Раец е целосно изгаснат. Градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев вечерва на Фејсбук објавувајќи фотографии им се заблагодари на сите кои учествуваа во гаснењето на пожарот.

– Во овие исклучително тешки моменти уште еднаш се потврди силата на солидарноста и несебичната посветеност на сите служби и поединци што деноноќно беа на терен во борбата со огнената стихија, напиша Јанчев.

Вашата храброст, пожртвуваност и несебична поддршка беа од непроценливо значење за успешно надминување на оваа сериозна состојба, им порача Јанчев.

Пожарот во кавадаречко, како што денеска изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, бил еден од потешките пожари во изминатите денови.

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