Пожарот во централна Грција е претежно под контрола

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Големиот пожар што го зафати подрачјето на западна Атика и Беотија во централна Грција нема активен фронт, а копнените противпожарни сили остануваат на местото на настанот за да реагираат на областите што создаваат чад поради можни нови пожари.

Од зори, четири хеликоптери се вклучени во гаснењето на пожарот во таа област, испуштајќи вода од воздух врз жариштата, а посебно внимание се посветува на областа Луба кон Псата, пренесува Прототема.

Иако пожарот е во голема мера ставен под контрола, сè уште има области каде што се создава чад, поради што оперативната подготвеност се одржува на високо ниво, сè додека целосно не се отстрани ризикот од повторно палење.

Кога пожарот ќе биде целосно под контрола, се очекува да започне официјалната регистрација на штетата.

Според најновата проценка на службата „Коперникус“, врз основа на сателитска снимка од пожарите во Атика и Беотија направена вчера, два пожари во централна Грција изгореа површина од 144.243 хектари, од кои 30.966 хектари во Беотија и 113.277 хектари во Атика.

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