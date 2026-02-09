Познати учесници во натпреварот за тројки на Ол-стар, повредениот Демијан Лилард исто така ќе се натпреварува

0 SHARES Сподели Твитни

НБА ги објави учесниците во натпреварот за шутирање тројки на Ол-стар викендот, а едно име привлече големо внимание.

Натпреварот во шутирање за тројки ќе се одржи во сабота, 14 февруари, во стадионот „Интуит Доум“ во Инглвуд, а натпреварот ќе биде:

Девин Букер (Финикс Санс)

Кон Кнупел (Шарлот Хорнетс)

Дамијан Лилард (Портланд Треил Блејзерс)

Тајрис Макси (Филаделфија 76ерс)

Донован Мичел (Кливленд Кавалирс)

Џамал ​​Мареј (Денвер Нагетс)

Боби Портис Џуниор (Милвоки Бакс)

Норман Пауел (Мајами Хит)

Она што привлече најголемо внимание беше учеството на Дамијан Лилард, двократниот шампион од 2023 и 2024 година.

Триесет и петгодишниот Лилард ја скина Ахиловата тетива во плејофот минатата сезона играјќи за Милвоки Бакс, а и покрај сериозната повреда, Портланд Треилблејзерс го доведоа на почетокот од оваа сезона, иако знаеја дека нема да може да игра ниту една минута во неа.

Лилард е сè уште надвор од терените и нема да игра оваа сезона, но ќе учествува во натпреварот за шутирање тројки и ќе се обиде да победи и да го израмни рекордот од три титули што моментално го делат Лари Берд и Крег Хоџис.

Во натпревар од две рунди, играчите се обидуваат да остварат што е можно повеќе шутеви за три поени од повеќе локации во рок од 70 секунди.

Тројцата најдобри стрелци од првото коло продолжуваат во финалето, каде што најдобриот ќе биде прогласен за победник.

