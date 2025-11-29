Полицијата ја бара ко-сопственичката на Мис Универзум: Издаден е налог за апсење, еве ја причината

0 SHARES Сподели Твитни

Тајландската полиција ја бара Јакапонг Џакрајутатип, ко-сопственичка на изборот за Мис Универзум, откако таа не се појави на рочиштето пред граѓанскиот суд, објавија бројни странски медиуми.

Според „Индипендент“ и „Франс 24“, Граѓанскиот суд во јужен Бангкок издал налог за нејзино апсење бидејќи Џакрајутатип не се појавил на изрекувањето на пресудата во тужбата од 930.000 долари, која била закажана за вторник.

Џакрајутатип беше обвинета за измама во 2023 година , откако пластичниот хирург Равеват Машамадол ја тужеше неа и нејзината компанија JKN Global Group Public Co. Ltd., тврдејќи дека го измамиле при продажба на корпоративни обврзници.

Според судското соопштение објавено од „Франс 24“ во вторник, Џакрајутатип наводно ја убедила Машамадол да инвестира иако знаела дека нема да може да ги врати парите во договорениот рок. „Индипендент“ исто така наведува дека таа е оценета како лице со висок ризик од бегство.

Иако тужбата не е директно поврзана со организацијата на „Мис Универзум“, таа претставува уште еден удар врз настанот, кој беше во центарот на негативните наслови во последните месеци, вклучувајќи ја и жестоката конфронтација меѓу „Мис Мексико“ и членовите на организацијата на изборот за убавина, која заврши на видео претходно овој месец.

Да ве потсетиме, режисерот Нават Ицарагрисил се најде во голем скандал откако ја нарече Мис Мексико, Фатима Бош, „глупава“ , поради што таа, заедно со неколку други натпреварувачки, ја напушти просторијата. Претседателот на Мис Универзум, Раул Роха Канту, подоцна остро реагираше и го осуди неговиот коментар.

Бош на крајот ја освои титулата, иако многу следбеници на натпреварот на социјалните мрежи сметаа дека таа не заслужува да победи.

