Поради ова, новата Мис Америка ќе влезе во историјата

Медисон Марш, 22-годишна убавица од Колорадо, стана Мис Америка за 2024 година.

Таа влезе во историјата како првиот активен офицер на воздухопловните сили што се натпреваруваше и ја освои оваа титула.Поручник на воздухопловните сили и дипломиран практикант од Харвард победи 50 други натпреварувачи и го освои првото место на изборот за убавина што се одржа во Флорида.Таа е првиот активен офицер од која било гранка на војската што ја претставува Организацијата Мис Америка на национално ниво.

Иако призна дека не знае да танцува или да пее, Марш одржа говор во кој го опиша својот прв соло лет на 16-годишна возраст. Таа рече дека тоа и помогнало да ги развие и зајакне своите лидерски вештини.Таа нагласи дека ќе продолжи да ја користи својата платформа за да разговара со младите девојки за служењето во војска и да ги урне стереотипите за жените во војската.Таа исто така изјавила дека сака да ја подигне свеста и да започне истражување за ракот, бидејќи нејзината мајка починала од рак на панкреасот.

View this post on Instagram A post shared by Miss America (@missamerica)

