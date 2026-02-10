Поранешен наставник во Франција обвинет за сексуално злоставување на 89 малолетници и убиство на мајка му и тетка му

0 SHARES Сподели Твитни

Во вторник, јавниот обвинител во Гренобл поднесе жалба за сведоци во врска со 79-годишен маж осомничен за сериозно силување и сексуална злоупотреба извршена врз 89 малолетници во неколку земји помеѓу 1967 и 2022 година.

Осомничениот, поранешен наставник Жак Левегл, исто така признал дека ги убил мајка си и тетка си пред неколку децении.

Француски обвинител во вторникот апелираше за дополнителни изјави во случајот за масовно злоставување во девет земји, откако обвини 79-годишен поранешен едукатор за силување и сексуално злоставување на 89 малолетници од 1960-тите.

Обвинителот Етјен Манто разговараше со новинарите во југоисточниот град Гренобл за да го објави случајот на поранешниот наставник, кој исто така призна дека ги убил својата терминално болна мајка и постара тетка.

Во необичен потег, француските власти го именуваа осомничениот како Жак Левегл, роден во 1946 година во Анси, алпски град на еден час возење од Гренобл.

„Ова име мора да биде познато бидејќи целта е да им се овозможи на потенцијалните жртви да се јават“, рече обвинителот.

На прашањето зошто обвинителите не ги откриле овие информации кога Левегл бил под истрага, Манто рекол дека станува збор за „донекаде необичен случај и дека прво сакавме да се увериме дека фактите се веродостојни“.

Потоа „стана неопходно да се овозможи на жртвите кои не можеа да се идентификуваат и кои не требаше да се појават да се јават“, додаде тој.

Левегл, кој е обвинет за сторени сексуални злосторства против малолетници помеѓу 1967 и 2022 година, е во притвор од 2024 година, рече обвинителот.

Во мај минатата година, француски суд го осуди пензионираниот доктор Жоел Ле Скурнек на 20 години затвор откако призна дека сексуално злоставувал или силувал 298 пациенти помеѓу 1989 и 2014 година. Повеќе од 250 жртви биле под 15 години.

Жртвите и застапниците за правата на децата велат дека случајот ги истакнал системските неуспеси што му дозволиле на Ле Скурнек да изврши повеќе сексуални злосторства.

Левегл наводно извршил злосторства против малолетници во Германија, Швајцарија, Мароко, Нигер, Алжир, Филипините, Индија, Колумбија и француската прекуокеанска територија Нова Каледонија, каде што работел како хонорарен наставник и инструктор, изјави обвинителот.

Неговите разновидни улоги вклучуваа инструктор по спелеологија, или проучување на пештери, и наставник по француски јазик.

„Тој патувал во овие различни земји и на секое место каде што се населувал да предава, запознавал млади луѓе и имал сексуални односи со нив“, според обвинителот.

Бројот на жртви е утврден од записите зачувани на USB-то, во кои се споменуваат „сексуални односи“ со малолетници на возраст од 13 до 17 години.

USB-то на кое биле складирани документите го открил неговиот внук, кој „го испитувал емоционалниот и сексуалниот живот на својот чичко“, додаде Манто.

„Содржи 15 тома многу густ материјал, а истражителите ќе ги разгледаат и ќе ги прочитаат сите тие записи и ќе идентификуваат 89 малолетници“, рече тој.

За време на истрагата, мажот исто така признал дека ја задушил својата мајка, која била терминално болна од рак, со перница во 1970-тите, според обвинителите. Тој ја задушил и својата 92-годишна тетка, исто така со перница, во 1990-тите, соопштија обвинителите.

Левеугл морал да патува, а неговата тетка „го молела да не оди“.

„Тој реши да ја убие и неа, па додека спиеше, зеде перница и ја задави“, рече обвинителот.

Во своите „мемоари“, човекот напишал дека „убил двајца луѓе“, рече Манто.

Покрената е посебна истрага за убиството. Осомничениот „ги оправдал своите постапки велејќи дека би сакал некој да го стори истото за него доколку се најде во ситуација што му го одзема животот“, рече обвинителот.

