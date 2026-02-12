Поранешниот норвешки премиер е официјално обвинет за сериозна корупција поради врски со Епстин

Фото:википедија

Поранешниот норвешки премиер Торбјорн Јагланд е обвинет за сериозна корупција поради неговите врски со американскиот сексуален престапник Џефри Епстин, соопшти полицијата. Обвинението е поднесено откако Советот на Европа го укина имунитетот на Јагланд од гонење за неговата поранешна дипломатска улога. Неговиот адвокат вели дека тој негира кривична одговорност и е подготвен да соработува, објавува „Би-Би-Си“.

Се верува дека е-поштата објавена од американската влада покажува дека Јагланд планирал самостојни и семејни посети на домовите на Епстин во Париз, Њујорк и Палм Бич откако милијардерот веќе бил осуден за сексуални прекршоци врз деца. Норвешката единица за борба против криминалот „Ококрим“ претресе три од имотите на Јагланд, а сега се очекува тој да биде испрашуван. Во четврток, Јагланд беше виден како го напушта својот дом во Осло, придружуван од адвокат, еден од имотите – заедно со оние во Ризор и Рауланд – за кои Ококрим потврди дека ги пребарал.

Покрај тоа што беше премиер од 1996 до 1997 година, Јагланд е и поранешен шеф на Норвешкиот Нобелов комитет и помина една деценија како генерален секретар на Советот на Европа. Токму како шеф на Советот, европското тело за следење на демократијата и човековите права, Јагланд уживаше дипломатски имунитет за наводни дела извршени за време на неговиот мандат од 2009 до 2019 година. Ококрим побара од Советот да се откаже од неговиот имунитет откако претходно овој месец отвори истрага за наводи за сериозна корупција против него, извршена помеѓу 2011 и 2018 година.

Таканаречените досиеја на Епстин наводно покажуваат случаи во кои покојниот финансиер ги покривал патните трошоци до неговите имоти за Јагланд и неговото семејство. Поранешниот лидер планирал семејно патување на приватниот карипски остров на Епштајн во 2014 година, но на крајот било откажано откако Епштајн се разболел. Јагланд, исто така, се соочува со обвиненија дека побарал помош од Епштајн за добивање банкарски заем, иако не е јасно дали тоа го сторил, според норвешкиот радиодифузер НРК. Полицијата не потврди дали обвинението е дел од сериозно обвинение за корупција.

Неколку норвешки јавни личности се вмешани во растечкиот скандал, вклучувајќи ја крунската принцеза Мете-Марит, дипломатите Мона Јул и Терје Ред-Ларсен, како и извршниот директор на Светскиот економски форум (СЕФ), Берге Бренде. Мете-Марит издаде „длабоко извинување“ до Норвежаните за нејзиното пријателство со Епстин откако беше откриено дека тие разменувале пораки три години.

Мона Јул и нејзиниот сопруг Терје Ред-Ларсен, исто така, се под истрага на норвешкиот Ококрим за „сериозна корупција“ по медиумските извештаи дека нивните деца требало да добијат по 5 милиони долари од тестамент што Епстин наводно го потпишал неколку дена пред неговата смрт. Адвокатот на Мона Јул рече дека таа „не ги признава обвиненијата против неа“, додека адвокатот на Ред-Ларсен рече дека е уверен дека истрагата ќе разјасни „дека нема основа за кривична одговорност“.

Светскиот економски форум нареди независен преглед на деловните зделки на Бренде – кој исто така беше министер за надворешни работи на Норвешка – во врска со неговите интеракции со педофилот. Бренде призна дека вечерал со Епштајн три пати во 2018 и 2019 година и комуницирал со него преку е-пошта и текстуални пораки, но рече дека тој „воопшто не бил свесен“ за неговите минати криминални активности. Тој додаде дека ја поздравува одлуката на Светскиот економски форум да ја започне ревизијата.