Поранешниот француски претседател Никола Саркози добил смртни закани во затвор, обвинителството започна истрага

Поранешниот француски претседател Никола Саркози, кој оваа недела почна да ја издржува казната во парискиот затвор „Ла Санте“, добил закани со смрт.Канцеларијата на јавниот обвинител во Париз објави дека е покрената истрага.„Париското обвинителство беше информирано од директорот на затворот Ла Санте за видео кое циркулира на социјалните мрежи, кое очигледно го снимил затвореник, во кое тој испраќа закани по пристигнувањето на Никола Саркози во установата“, соопшти обвинителството.Тие додадоа дека тројца затвореници биле испрашувани како дел од истрагата, а за време на претресот на затворот биле конфискувани два мобилни телефони.По пристигнувањето во затворот, на барање на Министерството за внатрешни работи, на Саркози му беа доделени двајца членови на Службата за заштита (SDLP), кои ќе бидат на должност до ќелијата на поранешниот претседател 24 часа на ден.Саркози, кој ја водеше Франција од 2007 до 2012 година, во вторник започна со издржување на петгодишна затворска казна.Тој беше осуден на пет години затвор за заговор за финансирање на неговата претседателска кампања во 2007 година.

