Поранешниот француски претседател Саркози добива смртни закани во затвор

Поранешниот француски претседател Никола Саркози добил смртни закани од друг затвореник во парискиот затвор Ла Санте, каде што почнал да ја отслужува казната оваа недела, соопшти канцеларијата на јавниот обвинител во Париз во среда, додавајќи дека е отворена истрага.

„На 22 октомври 2025 година, директорот на затворот Ла Санте го информирал парискиот обвинител за видео споделено на социјалните мрежи, несомнено снимено од затвореник, во кое тој упатувал закани откако Никола Саркози пристигнал во објектот“, изјави обвинителството за Ројтерс во соопштение испратено по е-пошта.

Тројца затвореници беа испрашувани како дел од истрагата, а за време на претресот беа запленети два мобилни телефона, се додава во соопштението.

Саркози пристигна во парискиот затвор Ла Санте во вторник за да отслужи петгодишна казна за заговор за финансирање на неговата изборна кампања во 2007 година со средства од Либија, што е зачудувачки неуспех за човекот кој ја водеше земјата од 2007 до 2012 година.

На поранешниот претседател му се доделени двајца вооружени полицајци да го штитат додека ја отслужува затворската казна, потег што предизвика жалби од синдикатите на затворските чувари.

Саркози, осуден минатиот месец, е првиот поранешен француски лидер кој е затворен по нацистичкиот соработник маршал Филип Петен на крајот од Втората светска војна.

Осудата на Саркози става крај на долгогодишната правна битка околу обвинувањата дека поранешниот претседател зел милиони во готово од либискиот лидер Моамер Гадафи за време на неговата изборна кампања во 2007 година, кој подоцна беше соборен и убиен за време на Арапската пролет.