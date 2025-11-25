По новата алатка на ‘Икс’: Трамп-профили го сокрија македонското потекло

0 SHARES Сподели Твитни

Профили што ја промовираат каузата на Доналд Трамп на социјалната мрежа „Икс“, а вчера јасно ја прикажуваа Македонија како земја на потекло, денес имаат изменети податоци. Дел од нив се целосно заклучени, што го оневозможува прегледот на претходните објави. Други, пак, преку ноќ ја заменија ознаката „потекло од Македонија“ со „потекло од Источна Европа“ или од други земји.

Повеќе потврдени профили што се претставуваат како поддржувачи на американскиот претседател Доналд Трамп, а се од Македонија и од други делови од светот, преку ноќ почнаа да ги менуваат своите кориснички имиња, додека, пак, други ги бришат претходните податоци или целосно се заклучуваат, откако новата функција на социјалната мрежа „Икс“ овозможи да се открие нивното вистинско потекло.