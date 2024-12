Прва снимка од нападот на рускиот аеродром: Одекнуваат експлозии, пожар ја зафати зградата

Украинските сили го нападнаа воениот аеродром во Таганрог, во Ростовската област, со шест балистички ракети ATACMS, соопшти руското Министерство за одбрана.А во соопштението се додава дека сите ракети се соборени.

„Утрото на 11 декември Киев изврши ракетен напад со западно прецизно оружје на воениот аеродром во Таганрог, Ростовска област” се вели во соопштението.



Во соопштението се додава дека има жртви меѓу персоналот.Москва нагласи дека овој непријателски напад нема да остане без одговор и дека ќе бидат преземени неопходните мерки.Украина сè уште не го коментираше овој напад.

The Russian Defense Ministry confirmed the ATACMS strike on the Taganrog military airfield in the Rostov region.



There are casualties among personnel.



After nearly 2 weeks of silence the Ukrainian have again used western strike systems on Russian territory.