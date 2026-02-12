Првпат во историјата на НБА! Никола Јокиќ постави застрашувачки рекорд

Повторно несмасни во финишот, Нагетсите преживеаа доцна победа во среда навечер во Бол Арена и се упатуваат кон паузата за Ол-стар натпреварите со победа од 122-116 над Гризлис, а Никола Јокиќ го заокружи натпреварот со нов рекорд.
Никола Јокиќ ја препишува историјата на НБА! Центарот на Денвер Нагетс стана првиот играч во историјата на најсилната кошаркарска лига во светот кој успеал да ги достигне сите следниве бројки во една сезона пред паузата за Ол-стар натпреварите, само во натпреварот со Мемфис :
1000 поени
475 скокови
400 асистенции
250 реализирани слободни фрлања
75 постигнати тројки
30 блокади
Она што додава тежина на овој подвиг е фактот дека Јокиќ пропушти 16 натпревари! И покрај ова, тој успеа да ги надмине сите историски стандарди и уште еднаш да потврди зошто е најдобар на планетата.
In NBA history, only one player has reached all of the following marks before the All-Star break in a season:1000 points475 rebounds400 assists250 free throws made75 threes made30 blocksThat one player is the @nuggets’ Nikola Jokić this year.He missed 16 games. pic.twitter.com/xLbtZLOvJc— OptaSTATS (@OptaSTATS) February 12, 2026
Успехот на последните четири натпревари
Во претходните четири натпревари, српскиот ас забележа нереални бројки:
26 поени, 15 скока и 11 асистенции
22 поени, 14 скока и 11 асистенции
22 поени, 14 скока и дури 17 асистенции
30 поени, 14 скока и 10 асистенции
