ПРЕД МАСАКРОТ УБИЕЦОТ ОБЈАВИЛ СТРАШНА СЛИКА И НАПИШАЛ САМО ДВА ЗБОРА! Еден мртов, неколкумина ранети…

Најмалку едно лице го загубило животот, а неколку се ранети во денешната престрелка во средното училиште во градот Пери , во американската сојузна држава Ајова, јавуваат американските медиуми. Според Ен-Би-Си, повикувајќи се на повеќе полициски извори, напаѓачот починал од прострелна рана што самиот си ја нанел.

Во престрелката се повредени уште три лица, меѓу кои двајца ученици и еден вработен во училиштето. Деталите за нивните повреди не се познати.

Осомничениот вооружен напаѓач е идентификуван, изјави шерифот на округот Далас Адам Инфанти на прес-конференција, но одби да даде дополнителни детали.

Според социјалните мрежи, идентификуваниот напаѓач пред нападот објавил вознемирувачка фотографија на социјалните мрежи и напишал „сега чекаме“ со чуден израз на лицето.

Според него, пукањето било пријавено утринава околу 7:37 часот по локално време, пред почетокот на првиот училишен ден по зимскиот распуст за учениците во средното училиште Пери, во кое има околу 1.785 ученици.

URGENT:-🚨–Shooter at Perry high school in Iowa is dead from a self-inflicted gunshot wound, law enforcement officials say. At least three people were injured, including two students.#Perry #Iowa #MassShooting #USAShooting #JUSTIN #PerryHighSchool #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/5jW3pQK3mn

— EUROPE CENTRAL (@europecentrral) January 4, 2024