Претрес во Штип, најдена марихуана – лишено од слобода едно лице

На 11.03.2026 во 16:00 часот во Штип, полициски службеници од Отсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Штип го лишија од слобода Џ.Ј.(47) од Штип. При претрс во неговиот дом, извршен со судска наредба, пронајдени се и одземени неколку пакувања марихуана, дигитална вага и дробилка со остатоци од марихуана и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело.

Тој е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.