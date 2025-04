Претстава „12“ на МНТ доби две значајни награди на фестивалот “5РЕ”

0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот народен театар со претставата „12“, која е создадена врз основа на идеите на Реџиналд Роуз од делото „Дванаесет лути мажи“, адаптирана и режисирана од Синиша Евтимов, доби две значајни награди на Фестивалот „5РЕ“ кој се одржа во Велес. Претставата изработена од Македонскиот народен театар (МНТ), беше призната за најдобра претстава и за најдобра режија, како што информираа од Националниот театар. Жирито во состав на Александар Георгиев, Александар Ивановски и Миле Вратеовски ја донесе оваа одлука едногласно. Глумци кои се дел од оваа претстава се: Ѓорѓи Јолевски, Гораст Цветковски, Тони Михајловски, Никола Ристановски, Благој Веселинов, Александар Микиќ, Игор Џамбазов, Јордан Симонов, Нино Леви/Сенко Велинов, Оливер Митковски, Владо Јовановски и Сашко Коцев.

