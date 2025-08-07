Принцезата Дајана тајно се среќавала со фатален заводник: Вилијам открил сè, па го повикал на разговор

0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Вилијам го шокираше актерот Кевин Костнер кога закажа приватна средба на која откри дека неговата мајка, принцезата Дајана, го сака.Принцот Вилијам ја остави холивудската икона Кевин Костнер воодушевена кога откри дека неговата покојна мајка, принцезата Дајана , била малку „мека“ кон него. Актерот, познат по улогите во „Танц со волци“ и „Телохранителот“, беше изненаден за време на приватна средба со кралското семејство пред неколку години.Неочекуван повик од ВилијамКостнер, кој сега има 69 години, бил на патување во Велика Британија кога добил неочекуван повик од принцот Вилијам.Раскажувајќи ја необичната средба за списанието „Пипл“, Костнер рече:– Случајно бев во Англија и добив порака дека принцот сака да разговара со мене, а јас прашав: „Што?“ Но, потоа се согласив. За време на нивниот разговор еден на еден, принцот од Велс му открил на Костнер за тајното восхитување на неговата мајка.– Се сретнавме во оваа соба и бевме само ние двајца. Тој дојде и се ракувавме. Првата реченица што ја изговори беше: „Знаеш, мајка ми те сакаше“, рече Костнер. Договорена средба со Дијана Бомбата беше вистински шок за ѕвездата, особено затоа што го потсети на неговите претходни средби со Дајана, каде што разговараше за нејзината можна улога во продолжението на неговиот хит филм од 1992 година, „Телохранителот“.– Имаше еден момент кога навистина беше планирано, многу тивко, бидејќи така работам – откри Кевин Костнер, откривајќи ги деталите од средбата со принцезата Дајана.Но, тоа не беше само обичен вовед. Сара Фергусон, војвотката од Јорк, беше таа што ги спои актерот и принцезата.– Беше толку слатко. Сара беше таа што го намести ова. Сара беше многу кул, можеше да каже: Па, и јас сум принцеза. А јас? Таа воопшто не го направи тоа, Дијана и јас преговаравме.Холивудската икона, позната по својата извонредна кариера што трае повеќе од четири децении, имала доста незаборавни моменти, вклучувајќи освојување на два Оскари, три Златни глобуси и две награди на Здружението на филмски глумци. И покрај неговиот професионален успех, Кевин е и посветен татко на седум деца.

