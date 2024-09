Принцот Хари доби шокантна роденденска честитка од Вилијам и Кејт! Никој не очекуваше, сите се збунети!

0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Хари го прослави својот 40-ти роденден со изненадувачки честитки од кралското семејство и покрај долготрајните несогласувања со неговиот татко, кралот Чарлс и братот, принцот Вилијам.Принцот Хари доби честитка за изненадување од кралските роднини на неговиот 40-ти роденден, и покрај долгогодишната расправија со неговиот татко, кралот Чарлс, и братот, принцот Вилијам. „ Среќен 40-ти роденден на војводата од Сасекс “, објави официјалната сметка на палатата Кенсингтон на социјалните мрежи. Ова ги изненади сите бидејќи последен пат Хари доби ваква картичка во 2021 година, кога кралицата Елизабета сè уште беше жива. Хари е во несогласување со семејството откако тој и неговата сопруга Меган Маркл ги напуштија своите кралски должности во 2020 година и се преселија во Америка. Тој јаз беше дополнително продлабочен по документарната серија и автобиографијата на Хари, која беше објавена минатата година. Конфликтите се особено очигледни во неговиот однос со Вилијам, бидејќи браќата наводно не разговарале повеќе од две години, дури ни на неодамнешниот семеен погреб. Покрај тоа, извештаите сугерираат дека обидите на Хари да разговара со неговиот татко, кралот Чарлс, исто така останале неодговорени, особено во однос на неговите барања за безбедносни аранжмани при посетата на Обединетото Кралство, пишува Мирор . Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex! https://t.co/ZKJbYDmV6L— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 15, 2024Хари го загуби правото на полициска заштита откако престана да ги извршува кралските должности и сега се бори на суд да ја врати.И покрај сите предизвици, Хари рече дека е возбуден поради новото поглавје во неговиот живот.– Тоа што сум татко на две прекрасни и духовити деца ми даде нова перспектива на животот и дополнително ме мотивираше да се посветам на работата за да го направам светот подобар. „Нека започне следната деценија “, рече Хари, осврнувајќи се на татковството како една од најголемите радости во животот.Според извештаите, Хари планира да го прослави роденденот со семејството и блиските пријатели, пред да замине на краток одмор со најблискиот круг на пријатели.

