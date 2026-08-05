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Британското кралско семејство е побогато за уште еден член.

Принцезата Јуџин (36), внука на кралицата Елизабета, која објави дека е бремена во мај , го роди своето трето дете во Лисабон на 3 август , а таа и нејзиниот сопруг Џек Бруксбенк станаа родители за прв пат.

Таа роди девојче , а како што пишуваат медиумите, бебето е родено во понеделник во 18:20 часот по британско време и тежело 2.970 грама.

Бакингемската палата ја потврди оваа добра вест, наведувајќи дека кралот Чарлс, кралицата Камила и другите членови на кралското семејство се „воодушевени од новодојденецот“.

Принцезата Јуџин исто така го објави денот по породувањето, на 4 август, и гордо ја објави среќната вест на Инстаграм.

„Џек и јас сме многу среќни што го објавуваме пристигнувањето на нашето девојче. Пресреќни сме и вљубени “, напиша таа на социјалната мрежа со фотографија од новороденото бебе, чие име сè уште не е откриено.

View this post on Instagram A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie)

Девојката нема да ја носи кралската титула. Тој моментално е 15-ти во официјалната линија за британскиот престол.

The post Прослава во кралското семејство: Бебето пристигна, принцезата објави и ФОТОГРАФИЈА appeared first on Во Центар.

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