Пукна гума на авион во Сплит, аеродромот отворен по двочасовен прекин

Аеродромот во Сплит повторно е отворен за сообраќај откако повеќе од два часа беше затворен поради инцидент со авион на шпанската компанија „Иберија“, кој останал на пистата откако при слетувањето му пукнала гума на предниот стаен трап.

Инцидентот се случил во саботата во 16:22 часот, при слетувањето на „ербас А320“ на летот ИБ945 од Мадрид кон Сплит. Во авионот имало 172 патници и шестмина членови на екипажот, а повредени нема.

Патниците безбедно биле изнесени од авионот и пренесени во терминалот, додека аеродромските и техничките служби работеле на отстранување на леталото и проверка на пистата.

Поради авионот што ја блокирал пистата, полетувањата од Сплит биле прекинати, а дел од авионите што требало да слетаат биле пренасочени кон аеродромите во Загреб, Задар и Дубровник. Неколку летови биле откажани, додека кај други биле регистрирани значителни доцнења.

Пистата повторно била пуштена во употреба во 18:30 часот, но последиците од прекинот се очекува да влијаат врз распоредот на дел од вечерните летови. Патниците се повикани да го проверуваат статусот на своите летови кај авиокомпаниите или преку официјалната страница на аеродромот.

Хрватската Агенција за истражување несреќи во воздушниот, поморскиот и железничкиот сообраќај отвори безбедносна истрага за инцидентот, кој го класифицира како сериозна незгода. На авионот била предизвикана помала материјална штета.