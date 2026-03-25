Радио Слободна Европа на македонски јазик и Радио Машал престануваат со работа на 31 март!

Македонскиот сервис на Радио Слободна Европа и паштунската служба, Радио Машал, ќе престанат да работат на крајот од месецов.

Според информациите, истите ќе бидат затворени на 31 март 2026 година.

„Затворањето на овие два сервиса е загуба за публиката што ја опслужуваат. Но, сегашната буџетска состојба на Радио Слободна Европа нè принудува повторно да ги приоритизираме начините на кои ги распределуваме нашите ресурси. Оваа одлука е донесена со длабока благодарност за работата што ја имаат направено овие тимови и за стандардот на извонредност што го одржувале“, изјави Претседателот и извршен директор на Радио Слободна Европа, Стивен Капус.

Радио Слободна Европа ги затвора бројните подружници низ светот откако администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп го укина финансирањето на медиумските проекти надвор од САД.

