Роберт де Ниро на необичен начин го прослави својот 81 роденден: На ​​сите им покажа во каква форма е

Роберт де Ниро на посебен начин го прослави својот 81 роденден.Роберт де Ниро го прослави својот 81 роденден на јахта со семејството, а неговата ќерка Дрина го сподели видеото кое ги воодушеви луѓето.Имено, познатиот актер го прослави роденденот скокајќи од јахта на главата.По повод роденденот на нејзиниот татко, Дрина објави серија фотографии, а многумина во коментарите му честитаа на познатиот актер. View this post on Instagram A post shared by Drena (@drenadeniro)Да потсетиме, Де Ниро го доби седмото дете на 79 години со 35 години помладата партнерка.

