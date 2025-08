Рокот на Трамп за прекин на огнот во Украина е всушност подарок за Путин и Си Џинпинг

0 SHARES Сподели Твитни

Најавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека го скратува рокот на „10 до 12 дена“ за рускиот претседател Владимир Путин да постигне договор за прекин на огнот во Украина е продолжение на еволуцијата на неговата реторика.Неговото растечко незадоволство од Москва и подготвеноста отворено да зборува за руската ескалација испраќа сигнал што многумина во САД и Европа долго го чекаа, според порталот „Хил“ во коментарот што го пренесуваме:Сепак, иако промената во тонот укажува на растечки фрустрации, таа сè уште не се претворила во конкретни потези. Русија ја толкува оваа ситуација како продолжение на затишјето во притисокот, кое го користи за интензивирање на своите офанзиви врз украинските домови и болници.Руските сили моментално ги остваруваат своите најбрзи територијални придобивки за повеќе од една година, а нивните напади стануваат сè пософистицирани. Тактиката на испраќање роеви беспилотни летала со авиони дизајнирани во Иран, кои сега се масовно произведуваат и модифицираат во Русија со кинески делови, ја преоптоварува воздушната одбрана на Украина со алармантна брзина.US deadlines in Ukraine are a gift to Putin and Xi https://t.co/YatRozLZWw— Tuck | Political Roastmaster (@realTuckFrumper) August 2, 2025Само за еден ден минатиот месец, Русија лансираше дури 728 дронови, мамки и ракети во еден координиран бран . Украинските пресретнувачи и оператори на радари вложуваат херојски напори, но се на работ на исцрпеност.Соединетите Американски Држави имаат инструменти што сè уште не ги искористиле. Двопартискиот закон за санкции, чии автори се сенаторите Линдзи Греам (републиканец од Јужна Каролина ) и Ричард Блументал (демократ од Конектикат ), е готов со месеци и е поддржан од 85 сенатори, што претставува мнозинство доволно за да се поништи ветото. Законот би вовел строги секундарни тарифи за земји како Кина , Индија и Бразил кои продолжуваат да купуваат руска нафта и гас, и значително би ги зголемил трошоците за водење бизнис со Москва.Сепак, во јули, раководството на Сенатот го повлече законот од разгледување откако претседателот Трамп наговести дека ќе преземе мерки доколку Русија не покаже подготвеност за мир во рок од 50 дена. Лидерот на мнозинството во Сенатот, Џон Тун (републиканец од Јужна Дакота ), рече дека ќе „почека“ да го предложи законот, сигнализирајќи дека Конгресот на САД ќе го почитува рокот на Трамп. Лидерите на Претставничкиот дом го сторија истото.Таа одлука беше грешка. Иако е охрабрувачки што претседателот Трамп изразува сè поголема решителност, одложувањето на конгресните мерки со надеж дека Путин одеднаш ќе се вклучи во преговори само ѝ даде на Москва повеќе време и простор за ескалација. Секоја недела одложување е пропуштена можност за зголемување на финансискиот притисок врз воената машина на Путин. А времето истекува не само за Украина. Влогот е поголем и ја вклучува и Кина.Улогата на Пекинг во оваа војна станува сè повидлива. Кинеските компании испорачуваат цели системи за оружје, а не само компоненти. Беспилотните летала и мамките произведени во Кина ѝ помагаат на Русија да го „засити“ украинскиот воздушен простор. Кинеските претставници дури и пречекаа делегации од окупираните украински територии и продолжуваат да продаваат тешка механизација на компании што работат таму.Европските претставници известуваат дека кинескиот министер за надворешни работи неодамна ѝ рекол на ЕУ дека Пекинг не сака Русија да ја изгуби војната и се плаши дека рускиот пораз ќе им овозможи на САД повеќе да се фокусираат на Азија.Украина реагираше соодветно. На почетокот на јули, Киев уапси двајца кинески државјани под обвинение за шпионажа откако наводно се обиделе да украдат информации за ракетната програма „Нептун“ на Украина. Неколку дена претходно, претседателот Володимир Зеленски воведе санкции врз пет кинески фирми обвинети за поддршка на руските воени напори. Ова не се симболични гестови, туку знаци дека Украина станува сè пореална во врска со улогите и соработката на Кина со Москва.Поддршката за Украина не е одвлекување на вниманието од конкуренцијата на Америка со Кина. Таа е клучен дел од неа. Слабеењето на воениот капацитет на Путин ослабува клучен столб на глобалната стратегија на Кина. А дозволувањето на Русија да продолжи со својата агресија без последици би ги охрабрило најлошите инстинкти на Пекинг од Тајванскиот теснец до Јужното Кинеско Море.За своја заслуга, администрацијата на Трамп почна да изразува зголемена загриженост за улогата на Пекинг. Во неодамна завршената рунда трговски разговори, високи американски претставници наводно изразиле забелешки на купувањето на санкционирана руска нафта од страна на Кина и продажбата на технологија со двојна употреба во вредност од повеќе од 15 милијарди долари на Москва. Ова се важни предупредувања – но без спроведување, тие ризикуваат да бидат апсорбирани во моделот на одложување што Москва и Пекинг веќе го искористуваат.Законот за санкции Греам-Блументал треба да продолжи. Тој претставува најсериозен обид досега да се наметнат реални трошоци не само врз Русија, туку и врз мрежата на земји (особено Кина) што ѝ помагаат да ги преживее санкциите. Тој ги надополнува, наместо да се натпреварува со, напорите на администрацијата да изврши притисок врз Москва. И испраќа порака дека САД се сериозни во врска со поткрепувањето на своите предупредувања со акција.Одбројувањата можат да бидат корисни. Тие создаваат вонредна ситуација. Но, вонредната ситуација без спроведување мерки не е замена за стратегија. Сега не е важно колку дена остануваат на часовникот, туку дали ги користиме секој од нив за да дејствуваме.Автор на коментарот е Д. Џејн Харман, поранешна конгресменка од Калифорнија, која работеше со девет мандати и поранешна членка на Комитетот за разузнавање на Претставничкиот дом, која неодамна претседаваше со Комитетот за национална одбранбена стратегија . Таа е авторка на „Одбрана од лудило: Зошто нашиот неуспех да се соочиме со тешки прашања за националната безбедност нè прави помалку безбедни“.

