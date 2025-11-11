Роналдо: Јас сум Саудиец

0 SHARES Сподели Твитни

КРИСТИЈАНО РОНАЛДО, еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, беше гостин на конференцијата TOURISE, на која учествуваше преку видео повик. Станува збор за глобален туристички самит, кој се одржува во саудискиот град Ријад. Ѕвездата на саудискиот клуб Ал Наср и на португалската репрезентација зборуваше за своите искуства во тамошната лига.

„Верувам во овој проект, верувам во фудбалот и во луѓето што ја водат саудиската лига. Има потенцијал за иднината, многу порасна во последните три години. Страста на саудискиот народ кон фудбалот е ненормална. Заедно со лигата, порасна и туризмот, што според мене е многу важно. Среќен сум затоа што сум дел од тоа. Како што им кажувам на Саудијците, јас сум еден од нив. Јас сум Саудиец“, рече Португалецот.

Неговите изјави ги објави „А Бола“, најпознатиот спортски весник во Португалија. Сонародниците на Роналдо не го примија тоа добро и во коментарите на Фејсбук напишаа дека се продал: „Би бил Саудиец ако ми платат“, „Не се враќај“, „200 милиони прават разлика“, се дел од коментарите на лутите Португалци.

Поседува значајни рекорди во дресот на Португалија

Кристијано Роналдо има 40 години и одиграл 225 натпревари за Португалија. Никој не одиграл толку многу натпревари за која било репрезентација како него. Тој постигнал 143 гола за Португалија, што е исто така рекорд. Никој никогаш не постигнал толку многу голови за која било репрезентација. Тој го освои Европското првенство во 2016 година со Португалија и две Лиги на нации – во 2019 и 2025 година.

Тој е најплатениот фудбалер во светот

Тој пристигна во Саудиска Арабија пред две и пол години, започнувајќи тренд на преселба на познати фудбалери во земјите од Блискиот Исток. Во неговиот тим Ал Наср моментално се Марсело Брозовиќ, Кингсли Коман, Жоао Феликс и Садио Мане.

Кристијано Роналдо е најплатениот фудбалер во светот. Неговата годишна плата е 200 милиони евра. Тој е многу повеќе од играч, тој стана и промотор на Саудиска Арабија и нивниот фудбал. Тој често ја фали лигата и земјата таму во интервјуата, како во интервјуто споменато погоре.

