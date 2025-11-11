САД ги замрзнаа разговорите со Русија за нормализирање на односите

Дијалогот меѓу САД и Русија за елиминирање на „иритациите“ во билатералните односи е прекинат. Нова рунда разговори за враќање на целосната работа на амбасадите во Москва и Вашингтон во моментов не е планирана, изјавија од американската амбасада во Русија за весникот „Известија“.

Втората и, засега, последна рунда консултации за „иритациите“ меѓу САД и Русија се одржа во Истанбул пред повеќе од шест месеци, на 10 април. Трета средба никогаш не беше закажана. Во јуни, рускиот амбасадор во Вашингтон, Александар Дарчиев, увери дека таа ќе се одржи „во блиска иднина“.

Сепак, руското Министерство за надворешни работи подоцна објави дека консултациите се откажани на иницијатива на американската страна. Преговорите потоа беа закажани за крајот на октомври или почетокот на ноември. Сепак, страните сè уште не се согласиле за ова. Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, истакна дека дијалогот со американската страна е во тек, „но не толку брзо колку што би сакале“. Сепак, тој не можеше да каже кога и каде би можел да се одржи нова средба за дискусија за „иритациите“.

Консултациите за продолжување на целосното работење на амбасадите, враќање на рускиот дипломатски имот во Соединетите Држави, обновување на воздушниот сообраќај меѓу земјите и генерално нормализирање на односите беа спроведени паралелно со преговорите меѓу Москва и Киев за завршување на војната, кои не дадоа никакви резултати, потсети Павел Шариков, водечки истражувач во Одделот за студии за европска интеграција во Институтот за Европа на Руската академија на науките. „Деведесет и девет проценти од руско-американскиот дијалог во моментов е фокусиран на Украина. Во меѓувреме, во моментов нема ниту американски амбасадор во Москва, па затоа сите дискусии се водат директно со администрацијата на Белата куќа“, истакна Шариков.

Кон крајот на октомври, американскиот претседател Доналд Трамп драматично го промени својот став кон Русија. Тој ја откажа планираната средба со рускиот претседател Владимир Путин во Будимпешта и воведе санкции против двете најголеми нафтени компании во земјата, „Роснефт“ и „Лукоил“.

Според извори на Ројтерс, одлуката на Трамп била под влијание на максималистичките барања на Кремљ за завршување на војната во Украина. Лавров ги пренесе овие барања до САД за време на разговор со државниот секретар Марко Рубио.

По пропаѓањето на самитот Трамп-Путин, Лавров падна во немилост во Кремљ и не се појави на значајниот состанок на Советот за безбедност на Русија на почетокот на ноември, објави „Комерсант“. Тој, исто така, ја изгуби и позицијата шеф на руската делегација на самитот на Г20. Оваа година, тој ќе биде предводен од заменик-началникот на кабинетот на претседателската администрација, Максим Орешкин.

„Преговорите меѓу Русија и САД се очигледно во мирување. Нивните ставови се доста значително разидоа“, забележа Георги Асатрјан, заменик-директор на Институтот за воена економија и стратегија при Високата економска школа и експерт во Рускиот совет за меѓународни односи. Сепак, тој призна дека преговорите за прашањата поврзани со безбедноста и нуклеарното оружје наскоро би можеле да продолжат.