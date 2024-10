САД: Санкции за три бугарски фирми кои ги заобиколувале санкциите за Русија

САД воведоа санкции за 398 компании од 12 земји, вклучително и три комерцијални компании од Бугарија. Меѓу другите земји со казнети компании се Кина, Хонг Конг, Индија, Русија, Обединетите Арапски Емирати, Турција, Тајланд, Малезија, Швајцарија.

Компаниите се санкционирани затоа што обезбедуваат производи и услуги кои ги поддржуваат воените напори на Русија и ја помагаат нејзината способност да ги избегне санкциите, велат американските власти. Ова е јасно од списокот објавен од Канцеларијата за контрола на странски средства при Министерството за финансии на САД.

Напорите на американското Министерство за финансии и Стејт департментот се насочени кон казнување на „третите страни“ обвинети за обезбедување материјална помош за Кремљ или за помагање на Русија да избегне илјадници санкции наметнати врз земјата од нејзината инвазија на Украина во февруари 2022 година.

Првоименувана бугарска компанија во листата на санкционирани е воздухопловниот консултант од Варна „Air Leo M and E LTD“, кој се занимава со трговија, набавка, складирање и продажба на опрема и резервни делови за воздухопловство, како и други дејности кои не се забранети со закон, согласно Трговскиот регистар. Во списокот, компанијата е наведена на следниов начин: AIR LEO M AND E LTD EOOD (AIR LEO M&E) е компанија со седиште во Бугарија која испорачувала артикли за CHPL (Нивоа 3-4) како микроелектронски и авијациски компоненти на компании со седиште во Русија што се одржа во ноември 2023 година. AIR LEO M&E и AIR LEO испраќаат слични авијациски компоненти и производи од CHPL на истиот купувач со седиште во Русија, 4U AIRCRAFT TECHNIK, и имаат заедничко раководство.

Второименувана компанија е митрополитот „ГНО Инвестмент Дооел“, регистрирана со предмет на дејност изградба, продажба на недвижности, трговија на мало, како и сите други дејности и услуги кои не се забранети со закон. Како управител, Вашингтон го именува Јозгур Хасан Челик. Во списокот компанијата е опишана на следниов начин: ГНО ИНВЕСТМЕНТ ДОООД ООД, улица/булевар Ами Буе бр. 40, округ Красно Село, кат 2, стан 3 Софија, 1606, Столична, Бугарија; Ризик од секундарни санкции: Види Дел 11 од Извршниот налог 14024.; Датум на основање на организацијата 03 октомври 2018 година; Даночен ID бр. BG205319107 (Бугарија); Весник на Владата број 205319107 (Бугарија) [РУСИЈА-EO14024] (Поврзан со: CELIK, Ozgur Hasan).

Третата компанија е софиската „МИРЕКС БГ“ ЕООД, која според својата регистрација се занимава со производство и трговија на специјални производи, обука на персонал, консултантски услуги, транспорт, набавка на стоки и работи за препродажба, продажба на стоки. на сопствено производство, консултантски услуги, внатрешна и надворешна трговија, комерцијално застапување и посредување на бугарски и странски лица, провизии, шпедиција и транспортни трансакции, купување и продажба и управување со недвижен имот итн. Еден од неговите менаџери повторно е Јозгур Хасан Челик. Во американската листа фирмата е претставена на следниов начин: MIREX BG LTD OOD, 205, Slivnitsa bulevard Serdika District, Fit 3 Sofia, 1202, Stolichna, Bulgaria; Ризик од секундарни санкции: Види Дел 11 од Извршниот налог 14024.; Датум на основање на организацијата 27 ноември 2018 година; Даночен ID бр. BG205412119 (Бугарија); Владиниот весник број 205412119 (Бугарија) [РУСИЈА-EO14024] (Поврзан со: CELIK, Ozgur Hasan).

Меѓу санкционираните од американското Министерство за финансии се 274 компании обвинети дека и снабдувале Русија со напредна технологија, како и руски одбранбени и производствени фирми кои произведуваат или склопуваат воени производи кои го поддржуваат оружјето што се користи против Украина.

Санкциите вклучуваат кинески и индиски компании вклучени во снабдувањето со приоритетни стоки, како што е микроелектрониката за Русија, за кои САД велат дека се користат за воени цели. Индиските компании Futrevo и Shreya Life Sciences Private Limited, исто така, беа санкционирани поради нивната вмешаност во извоз на високоприоритетни компоненти и технологија во Русија, вклучително и производство на беспилотни летала Орлан.

Заменик-секретарот за финансии на САД, Воли Адејемо, истакна дека САД ќе продолжат цврсто да дејствуваат за да го запрат протокот на критична технологија и алатки потребни на Русија за да води војна.