Свештеник во Србија физички нападнат бидејќи ги угостил студентите кои пешачеа до Нови Сад

Претседателот на општина Лучани, Миливоје Доловиќ, го нападнал свештеникот на православната црква на ова место. Во друштво на уште еден маж, тие прво ги навредиле, а потоа и физички гио нападнале свештеникот Далибор Милошевиќ. Почнале да го туркаат, а во еден момент дури и го влечеле за брадата. И тоа само затоа што во парохискиот дом ги угостил студентите кои оделе пеш кон Нови Сад, објави Н1.

„Свештеникот бил во својата парохиска куќа и попладнето се упатил кон својот дом. А потоа дошол автомобил и застанал до него. Видливо пијан Миливое Доловиќ излегол од него. Го нападнал свештеникот“, раскажува Дринка Вујичиќ, наставничка од Лучани.

Таа рекла дека за време на расправијата, друг маж излегол од автомобилот и се придружил на нападот.

Активистите на движењето „Млади во блокада“ веќе неколку вечери ги повикуваат своите сограѓани да се соберат во центарот на Лучани, а потоа да одат на протестни прошетки низ централните улици.