СДСМ: Владата ги намали субвенциите за 40 милиони евра, земјоделците се понижени

СДСМ обвини дека Владата предводена од Христијан Мицкоски ги намалила субвенциите за земјоделците од 140 на 100 милиони евра, што, според партијата, претставува директен удар врз домашното производство и егзистенцијата на земјоделските семејства.

Од СДСМ тврдат дека пред изборите биле ветувани 180 милиони евра субвенции, а наместо зголемување, земјоделците добиле кратење од 40 милиони евра. Дополнително, како што наведуваат, условите за добивање субвенции се усложнети, зголемени се праговите, а укината е и авансната исплата што претходно обезбедувала финансиска сигурност.

Партијата ја обвини Владата дека нема средства за субвенции и за зголемување на минималната плата, но, како што велат, има средства за луксузни трошоци и за сомнителни тендери.

Во соопштението се наведува и дека поради, како што тврдат, неправилности, била суспендирана ИПАРД 3 програмата, со што, според СДСМ, се доведуваат во прашање и европските средства наменети за поддршка на земјоделството.

Од Владата засега нема официјален одговор на обвинувањата на опозициската партија.