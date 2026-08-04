СДСМ го повикува Савески кривично да ги гони Мицкоски и Клековски за ситуацијата во Гостивар

СДСМ повторно потсетува дека Владата сѐ уште не достави официјален документ со кој се потврдува дека водата што граѓаните на Гостивар ја користат повеќе од една недела е технички исправна. Според опозициската партија, единствена „потврда“ беше изјавата на Мицкоски.

„Ништо повеќе. Денес повторно се врши хиперхлорирање. Кога се прави хиперхлорирање – капењето не е дозволено. Но никој не смее тоа јавно да им го каже на граѓаните, затоа што тогаш ќе се открие дека Мицкоски лажеше. А лажењето и навредите се единствениот начин на комуникација што тој го познава. Министерот Клековски најави дека од оваа недела водата ќе може да се пие. Мицкоски рече дека има бактерија“, соопштија од „Бихаќка“.

Оттаму потсетуваат дека официјално е потврдено како присутна е опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, која има сериозни последици по здравјето на човекот.

СДСМ го повикува државниот обвинител Савевски да постапи согласно законот и да застане во одбрана на граѓаните.

„Знаеме дека е под команда на Мицкоски, но овојпат се во прашање животите на граѓаните и нивното здравје“, додаваат од СДСМ.

Забраната за пиење на водата во Гостивар и по повеќе од 15 дена сè уште на сила – неизвесно е кога жителите ќе можат да ја изгасат жедта од чешмите во нивните домови. Квалитетот на водата во системот се подобрува, нема фекални, но и натаму има присуство на други бактерии. Кризниот штаб бара трпеливост од граѓаните, се прават напори да се надмине проблемот.