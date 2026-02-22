СДСМ: Судството и обвинителството се под контрола на Мицкоски

0 SHARES Сподели Твитни

Правдата во земјата се закопува – судството и обвинителството се ставаат под директна контрола на Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ реагираат од СДСМ.

СДСМ обвинува дека ВМРО-ДПМНЕ го смениле јавниот обвинител за да стават обвинител под нивна контрола.

„Јавно, на телевизија, Мицкоски ја елиминираше независната кандидатка Ристовска, иако таа доби максимални 10 од 10 поени од Советот на јавни обвинители. Мицкоски сам одлучува и сам избира обвинител. Сопругата на градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ е назначена за член на Судскиот совет, советник на Мицкоски во Уставниот суд, владиниот портпарол ги признава одлуките на судот за незавршени предмети, а од собраниската говорница премиерот им дава задачи на обвинителите како да работат. Паралелно, се спроведува кампања за дискредитирање на случаите на ПСП, со цел бришење на одговорноста на нивните функционери. Затоа нема реакција на криминалните тендери објавени од тимот за борба против корупција на СДСМ. Поминаа повеќе од 80 дена од првиот извештај до ДКСК, над 80 дена ништо, молк. Нема реакција ниту од обвинителството ниту од финансиската полиција. Нема одговор на 161 тендер за „семејната компанија на Томовски“, 51 тендер за „Зграда Пирамида“, 74 тендери за…“ „Ленди Груп“, 9 милиони евра за компанија со двајца вработени, 1,2 милиони евра тендери преку Пошта за компанија блиска до ЗНАМ. Сите молчат. Истата матрица од времето на Никола Груевски, кој се подготвува да се врати во Македонија“, велат од СДСМ.

