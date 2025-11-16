СЕКОЕ АМЕРИКАНСКО ДОМАЌИНСТВО ЗА ЦАРИНИТЕ НА ТРАМП „ПЛАЌА“ 1.500 ДОЛАРИ

Речиси една четвртина од американските домаќинства живеат од месец до месец, според информацијата на Банката на Америка, заснована на анализа на десетици милиони сметки и следење на навиките за купување.

Истражувањето на Федералните резерви на Сент Луис покажува дека царините се значаен фактор за повисока инфлација во Соединетите Американски Држави. Студијата покажа дека тие го чинат просечното домаќинство околу 1.500 долари годишно.

Трамп излезе со идејата дека секој граѓанин ќе добие 2.000 долари приходи од царини, но секретарот за финансии објасни дека не треба да се очекува оваа сума да се плаќа директно, туку дека секој ќе го добие овој „подарок“ преку разни бенефиции, како што се бакшиш ослободен од данок и прекувремена работа, пренесува Свијет.хр.